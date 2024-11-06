Будапешт, 6 ноября, 2024, 10:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на выборах, которая, по его словам, крайне нужна всему миру.

Ebrahim Noroozi/AP/TASS Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Венгерский премьер назвал предполагаемую победу Трампа «величайшим камбэком» в американской политической истории.

«Поздравляю президента Дональда Трампа с огромной победой. Наиболее необходимая победа для мира», — написал Орбан 6 ноября в соцсети X.

Первым поздравления Трампу направил президент Сальвадора Найиб Букеле.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента США состоялись 5 ноября, последними голосовали избиратели на Аляске. Подсчёт голосов ещё не завершён, но Трамп, вероятно, одержал верх над своей соперницей, кандидатом от Демократической партии США Камалой Харрис.

Согласно прогнозу Fox News, 277 из 538 выборщиков отдали голоса за Трампа, а 226 — за Харрис. Победителю достаточно набрать 270 голосов. Телеканал CNN информировал, что Трамп лидирует во всех семи штатах, исход голосования в которых может определить итоги выборов: Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине.

Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Флорида уже объявил себя 47-м президентом США и выразил уверенность, что набрал более 315 голосов выборщиков. Итог выборов он назвал политической победой, которой «страна ещё никогда не видела».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что президентские выборы в США проходят на фоне кризиса демократии и раскола общества, и пожелала американскому народу преодолеть этот этап. По её словам, для Москвы нет разницы в исходе выборов, так как в Вашингтоне сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния с РФ.