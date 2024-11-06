Минск, 6 ноября, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с возвращением на пост президента США, сообщила 6 ноября пресс-служба белорусского лидера.

Global Look Press/Li Rui/XinHua

Предвыборная кампания в США прошла в острой борьбе, а победа Трампа стала результатом его личного «подвига», заявил Лукашенко.

«Вы его (подвиг. — Прим. ред.) совершили прежде всего во имя Америки и её граждан. Желаю Вам доброго здоровья, метких политических решений, которые сделают Америку снова великой», — добавил президент Белоруссии.

Как передавало ИА Регнум, ранее Трампа поздравил и ряд других мировых лидеров, в частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Трамп ранее объявил о своей победе на выборах президента США. По предварительным данным, он получил большинство голосов в так называемых «колеблющихся» штатах.

Россия будет работать с новой администрацией США, жёстко отстаивая свои национальные интересы, заявили в МИД РФ, комментируя итоги американских выборов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Москва будет судить о новом президенте США по его поступкам, поскольку они могут расходиться со словами.

Отвечая на вопрос, будет ли президент Владимир Путин поздравлять Трампа, Песков напомнил, что США — недружественное России государство, принимающее участие в конфликте на Украине. Вместе с тем Москва открыта к диалогу, добавил пресс-секретарь.