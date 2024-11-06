Флорида, США, 6 ноября, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о своей победе на президентских выборах и назвал себя 47-м президентом США. Такое заявление политик сделал 6 ноября в ходе выступления перед сторонниками в штате Флорида.

Evan Vucci/AP/TASS Дональд Трамп

«Это политическая победа, которой наша страна ещё никогда не видела. Я хочу поблагодарить американский народ за необычайную честь быть избранным вашим 47-м президентом», ― отметил Трамп.

Политик считает, что по результатам выборов он наберёт более 315 голосов выборщиков, а республиканцы сохранят контроль над палатой представителей и выиграют большинство в сенате. Республиканец также пообещал, что его правление станет «поистине золотой эпохой» в истории государства.

Как сообщало ИА Регнум, в США 6 ноября завершились выборы президента страны, последние участки закрылись в штате Аляска. Идёт подсчёт голосов. Согласно прогнозу Fox News, 277 из 538 выборщиков отдали голоса за Трампа, ещё 226 — за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Победителю достаточно набрать 270 голосов.

Телеканал CNN в свою очередь проинформировал, что Трамп лидирует во всех семи штатах, исход голосования в которых может определить итоги выборов. Речь идёт об Аризоне, Висконсине Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине.

Первым с победой на выборах Трампа поздравил президент Сальвадора Найиб Букеле.