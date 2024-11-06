Москва, 6 ноября, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 ноября прокомментировала поздравления кандидата в президенты США Дональда Трампа, направленные главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Сергей Корсун ИА Регнум

Зеленский на своей странице в соцсети Х ранее заявил, что ценит приверженность «президента Трампа» к подходу «мир через силу», и отметил, что рассчитывает на дальнейшую двухпартийную поддержку киевского режима в США.

«Подпись «Ваш Володимир — Бурисма — Зеленский». Как говорит народная мудрость, ласковое дитя двух мамок сосёт», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, Трамп ранее объявил о своей победе на выборах президента США. По предварительным данным, он получил большинство голосов в так называемых «колеблющихся» штатах.

6 ноября Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа. Зеленский в январе отмечал, что его встревожили слова Трампа о возможности урегулирование конфликта между Россией и Украиной за сутки.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 6 ноября заявил, что в Киеве будут не очень рады победе Трампа, поскольку этот политик не любит тратиться на помощь «благотворительным организациям» и союзникам.

Ранее Медведев также отмечал, что Трамп не сможет остановить конфликт на Украине в случае своей победы на выборах, так как в США сложился двухпартийный консенсус о необходимости «поражения Москвы».