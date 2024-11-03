Москва, 3 ноября, 2024, 08:11 — ИА Регнум. Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп не сможет остановить конфликт на Украине в случае свой победы на американских президентских выборах. Такое мнение 3 ноября высказал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

По словам политика, для России выборы нового президента США ничего не поменяют, так как позиции обоих кандидатов на это пост представляют из себя двухпартийный консенсус о необходимости поражения Москвы.

«Подуставший Трамп, выдающий банальности типа «Я предложу сделку» и «У меня отличные отношения с…», также будет вынужден соблюдать все системные правила. … [Конфликт на Украине] ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если реально попытается, может стать новым JFK (Джон Фицджеральд Кеннеди, 35-й президент США, убитый в 1963 году. — Прим. ред.)», — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп неоднократно заявлял, что сможет быстро добиться урегулирования конфликта на Украине. Так, в июне он говорил о том, что в случае победы на выборах в США сможет всё уладить ещё до инаугурации, которая должна пройти в январе 2025 года.

Экс-спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер 2 ноября заявил, что Трамп в случае победы на выборах в США может потребовать от президента России Владимира Путина отвести российские войска в зоне СВО. По его словам, в администрации республиканца есть сторонники с противоположными взглядами на конфликт на Украине, однако сам он не захочет поражения киевского режима во время президентства.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 5 сентября усомнился в способности Трампа быстро разрешить конфликт на Украине. При этом представитель Кремля не исключил возможности того, что призывы избранного президента США к переговорам как-то повлияют на решение Киева, однако счёл это маловероятным.