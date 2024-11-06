Киев, 6 ноября, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский поздравил кандидата в президенты США Дональда Трампа с победой на выборах и выразил надежду, что Белый дом продолжит оказывать поддержку Киеву. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

CHRISTOPHER NEUNDORF/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Я ценю приверженность президента Трампа к подходу «мир через силу» по глобальным делам. Именно этот принцип реально приблизит справедливый мир на Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь», — отметил он.

Зеленский также выразил надежду, что поддержка Киева продолжится после смены власти в США.

27 сентября Трамп встретился с Зеленским в башне Trump Tower в Нью-Йорке. Зеленский во время встречи с бывшим американским президентом заявил, что боевые действия на Украине не завершатся до выборов в США в ноябре. По его словам, для Киева «сила США будет очень велика».

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября Трамп заявил сторонникам о своём намерении не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно заявлял, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа. 7 июля он также отметил, что он единственный из кандидатов в президенты США, кто может предотвратить начало третьей мировой войны.

Зеленский в январе заявил, что его встревожили слова американского политика про урегулирование конфликта между Россией и Украиной всего за сутки. Зеленский пояснил, что его идея, как этого добиться, неизвестна, и даже если она не подойдёт Украине, Трамп сделает всё, чтобы её добиться.

6 ноября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в Киеве будут не очень рады победе на выборах президента США Трампа. Политик указал, что бывший глава Белого дома не любит тратиться на помощь различным благотворительным организациям, а также союзникам.