Лондон, 20 января, 2024, 01:35 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что его встревожили слова бывшего американского президента Дональда Трампа про урегулирование конфликта между Россией и Украиной всего за сутки. Об этом украинский политик рассказал в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

Michael Vadon Дональд Трамп

«Если Трамп говорит об этом публично, это немного пугает. <…> Потому что это означает, что если его идея, о которой никто не слышал, не будет работать для нас, для наших людей, то он сделает всё, чтобы добиться её реализации. И вот это меня немного тревожит», — заявил Зеленский.

Украинский лидер снова пригласил Трампа посетить Украину, приехать в Киев. По словам Зеленского, если экс-глава Белого дома сможет остановить военные действия за 24 часа, то этого будет достаточно, чтобы приехать.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что для разрешения русско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа. Он утверждал, что намерен в случае своей победы на выборах президента США сказать двум коллегам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому пару предложений.

В ноябре 2023 года украинское руководство искало возможности для прямого телефонного разговора с Трампом. В Киеве также пытались пригласить экс-президента США на Украину для оспаривания его заявления о возможности разрешить конфликт за 24 часа. В конечном итоге Трамп отказал Зеленскому в просьбе посетить Украину, уточнив, что властями бывшей советской республики сейчас «занимается» администрация Джо Байдена и он не хотел бы создать конфликт интересов.