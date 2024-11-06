Москва, 6 ноября, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский будет не очень рад победе на выборах президента США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

TASS /EPA

Политик указал, что бывший глава Белого дома не любит тратиться на помощь различным благотворительным организациям, а также союзникам.

«Токсичная бандеровская Украина в этом же ряду. Вопрос в том, сколько заставят дать Трампа на [конфликт]. Он упрямый, но система сильнее», ― написал зампред Совбеза в Telegram-канале.

Политик уверен, что Зеленский «зароется в белый порошок по уши».

Как сообщало ИА Регнум, в США 6 ноября завершились выборы президента страны, последние участки закрылись в штате Аляска. Идёт подсчёт голосов. Согласно прогнозу Fox News, 277 из 538 выборщиков отдали голоса за Трампа, ещё 226 — за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Победителю достаточно набрать 270 голосов.

AP на основе подсчитанных бюллетеней сообщило, что отрыв Трампа от его оппонента Харрис превысил 5 млн голосов избирателей на общенациональном уровне. По данным агентства, Трамп набрал уже более 68,5 млн голосов избирателей, а Харрис — лишь 63,4 млн.

Трамп 6 ноября в ходе выступления перед сторонниками во Флориде уже объявил о своей победе на президентских выборах и назвал себя 47-м президентом. Политик считает, что по результатам выборов он наберёт более 315 голосов выборщиков. Республиканец также пообещал, что его правление станет «поистине золотой эпохой» в истории государства.

Первым с победой на выборах Трампа поздравил президент Сальвадора Найиб Букеле. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал предполагаемую победу Трампа «величайшим камбэком» в американской политической истории.