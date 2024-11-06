Москва, 6 ноября, 2024, 13:33 — ИА Регнум. С кандидатом в президенты США от Демократической партии Камалой Харрис покончено. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя выборы в США.

Jacquelyn Martin/AP/TASS Камала Харрис

«С Камалой покончено. Пусть она продолжает заразительно хохотать», ― написал он в соцсети X (ранее Twitter).

При этом политик добавил, что цели специальной военной операции остаются неизменными и будут достигнуты.

Как сообщало ИА Регнум, в США 6 ноября завершились выборы президента страны, последние участки закрылись в штате Аляска. Идёт подсчёт голосов. Согласно прогнозу Fox News, 277 из 538 выборщиков отдали голоса за Трампа, ещё 226 — за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Победителю достаточно набрать 270 голосов.

Трамп 6 ноября в ходе выступления перед сторонниками во Флориде уже объявил о своей победе на президентских выборах и назвал себя 47-м президентом. Политик считает, что по результатам выборов он наберёт более 315 голосов выборщиков.

Медведев 3 ноября заявил, что для России выборы президента США никак не изменят существующую в данный момент ситуацию. По словам политика, у России нет повода для каких-либо завышенных ожиданий от них. Он подчеркнул, что позиции кандидатов полностью отражают двухпартийный консенсус о необходимости поражения РФ.

5 сентября президент России Владимир Путин пошутил, что у Харрис всё хорошо, поскольку она «выразительно и заразительно смеётся». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что смех нынешнего вице-президента США звучит гнетуще.