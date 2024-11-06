Вашингтон, 6 ноября, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Голосование на выборах президента США завершилось после закрытия избирательных участков в штате Аляска, сообщил телеканал CNN.

CJ GUNTHER/EPA/ТАСС Дональд Трамп

Пункты для приёма голосов в этом регионе завершили работу 6 ноября в 01:00 по местному времени (09:00 мск). При этом обработка бюллетеней по всей стране продолжается.

По информации журналистов, на Аляске между кандидатами должны быть распределены голоса трёх выборщиков, которые обычно достаются представителям Республиканской партии.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября интернет-издание The Hill написало, что победу на выборах в США якобы уже одержал кандидат от республиканцев Дональд Трамп. СМИ представило сведения компании DDHQ, которая проводит анализ результатов голосования. В соответствии с этой информацией, политик смог набрать голоса 270 выборщиков. Это минимум, который необходим для победы. Соперник республиканца, действующий вице-президент США, демократ Камала Харрис заручилась поддержкой 213 выборщиков.

Сайт для прогнозов Polymarket написал, что вероятность победы Трампа в выборах президента США существенно возросла. По состоянию на 07:35 мск шансы на победу республиканца превышали 94%.

Газета The New York Post написала, что Камала Харрис обошла Дональда Трампа на выборах на острове Гуам, который считается «пророческим» регионом. При этом результаты с острова в Тихом океане не учитываются на выборах, но они имеют большее значение для политологов и социологов.