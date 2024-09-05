Владивосток, 5 сентября, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал, что у кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис всё хорошо, поскольку она «выразительно и заразительно смеётся».

Lev Radin/Global Look Press

«Во-первых, [президент США Джо] Байден рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем, будем её поддерживать. Во-вторых, она так выразительно и заразительно смеётся, что говорит о том, что у неё всё хорошо», — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он напомнил, что бывший американский лидер Дональд Трамп в своё время ввёл против России огромное количество санкций. По словам Путина, Москва надеется на то, что Харрис воздержится от подобного рода действий.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Байден заявил, что выходит из президентской гонки, но при этом намерен исполнять свои полномочия до конца срока. Он призвал демократов поддержать на выборах кандидатуру вице-президента США. Харрис 23 августа официально объявила о согласии баллотироваться на пост президента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 сентября заявил, что на выборах в США победит кандидат, которого изберёт американский народ. Россия может лишь наблюдать за ходом голосования, добавил представитель Кремля.