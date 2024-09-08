Москва, 8 сентября, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Смех нынешнего вице-президента США и кандидата в новые лидеры страны Камалы Харрис звучит гнетуще. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

(сс) The White House Камала Харрис

«Есть смех заразительный, который действительно наполнен какой-то доброй энергетикой, а есть смех, который становится уже признаком чего-то нехорошего, такой гнетущий. Думаю, в этом контексте и было сказано», — сказала 8 сентября дипломат в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) пошутил, что у Харрис всё хорошо, поскольку она «выразительно и заразительно смеётся». Российский лидер также призвал поддержать нового кандидата от Демократической партии на осенних выборах. Однако Путин добавил, что выбирать президента США будет американский народ, а Россия отнесётся к выбору с уважением.

Подобное заявление российского лидера вызвало бурную реакцию мирового сообщества. Белый дом заявил, что определять будущего президента США будет американский народ. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Харрис дать объяснения такому высказыванию президента России.

На следующий день лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кёртен назвал слова Путина «отличным троллингом».

Бывший президент и кандидат в новые лидеры США от республиканцев Дональд Трамп 7 сентября заявил, что его задели слова Путина о поддержке Харрис. Он предположил, что подобное высказывание может быть как частью какой-то стратегии, которую можно сравнить с шахматной партией, так и ироничным высказыванием.