Москва, 3 ноября, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Для России грядущие выборы президента США никак не изменят существующую в данный момент ситуацию. Такое мнение 3 ноября высказал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

ERIK S. LESSER/ЕРА/ТАСС

По словам политика, у России нет повода для каких-либо завышенных ожиданий от предстоящих выборов президента США.

«Для России выборы ничего не изменят, поскольку позиции кандидатов полностью отражают двухпартийный консенсус о необходимости поражения нашей страны», — написал он в своём Telegram-канале.

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