Вашингтон, 6 ноября, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает 277 голосов коллегии выборщиков и обеспечивает себе победу на выборах президента США, свидетельствует прогноз Fox News.

Jeff Roberson/AP/TASS

По данным телеканала, кандидат от Демократической партии Камала Харрис набирает только 226 голосов.

Количество выборщиков составляет 538, таким образом, для победы кандидат должен набрать по меньшей мере 270 голосов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее предполагалось, что Трамп победит в Техасе (40 голосов), Флориде (30), Огайо (17), Теннесси (11), Индиане (11), Миссури (10), Алабаме и Южной Каролине (по девять), Кентукки и Луизиане (по восемь), Оклахоме (семь), Миссисипи, Арканзасе и Канзасе (по шесть в каждом), Небраске (пять), Западной Вирджинии (четыре), Северной и Южной Дакоте, а также Вайоминге (по три).

Харрис, согласно прогнозу, заручилась поддержкой избирателей в штате Нью-Йорк (28 голосов выборщиков), Иллинойсе (19), Нью-Джерси (14), Массачусетсе (11), Мэриленде и Колорадо (по 10), Коннектикуте (семь), Род-Айленде (четыре), Вермонте, Делавэре и в столичном округе Колумбия (по три).