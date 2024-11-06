Москва, 6 ноября, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Пока неизвестно, собирается ли президент России Владимир Путин поздравлять будущего президента США с победой на выборах. Об этом 6 ноября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин

«Что касается поздравления, мне неизвестно о планах президента поздравлять [кандидата от Республиканской партии на выборах президента США Дональда] Трампа с выборами», ― указал представитель Кремля.

Песков при этом напомнил, что речь идёт о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно «вовлечена в войну против нашего государства».

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва внимательно отслеживает и анализирует все потоки информации, которые идут из-за океана. По его словам, Кремль будет делать выводы о президентстве Трампа по его первым заявлениям в контексте России и конкретным шагам.

Как сообщало ИА Регнум, в США 6 ноября завершились выборы президента страны, последние участки закрылись в штате Аляска. Идёт подсчёт голосов. Согласно прогнозу Fox News, 277 из 538 выборщиков отдали голоса за Трампа, ещё 226 — за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Победителю достаточно набрать 270 голосов.

AP на основе подсчитанных бюллетеней сообщило, что отрыв Трампа от его оппонента Харрис превысил 5 млн голосов избирателей на общенациональном уровне. По данным агентства, Трамп набрал уже более 68,5 млн голосов избирателей, а Харрис — лишь 63,4 млн.

Трамп 6 ноября в ходе выступления перед сторонниками во Флориде уже объявил о своей победе на президентских выборах и назвал себя 47-м президентом. Политик считает, что по результатам выборов он наберёт более 315 голосов выборщиков. Республиканец также пообещал, что его правление станет «поистине золотой эпохой» в истории государства.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 3 ноября заявил, что для России выборы президента США никак не изменят существующую в данный момент ситуацию. По словам политика, у России нет повода для каких-либо завышенных ожиданий от предстоящих выборов. По его словам, позиции кандидатов полностью отражают двухпартийный консенсус о необходимости поражения РФ.