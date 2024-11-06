Нью-Йорк, США, 6 ноября, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Отрыв кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа от его оппонента Камалы Харрис превысил 5 млн голосов избирателей на общенациональном уровне, сообщает AP на основе подсчитанных бюллетеней.

Evan Vucci/AP/TASS

По данным агентства, Трамп набрал уже более 68,5 млн голосов избирателей, а Харрис лишь 63,4 млн.

Победу одержит тот кандидат, который наберёт 270 голосов выборщиков из 538 возможных.

Как передавало ИА Регнум, в США 6 ноября завершились выборы президента страны, последние участки закрылись в штате Аляска. Идёт подсчёт голосов.

Согласно прогнозу Fox News, 277 из 538 выборщиков отдали голоса за Трампа, ещё 226 — за кандидата Харрис. Телеканал CNN в свою очередь проинформировал, что Трамп лидирует во всех семи колеблющихся штатах, исход голосования в которых может определить итоги выборов. Речь идёт об Аризоне, Висконсине Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине.