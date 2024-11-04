Москва, 5 ноября, 2024, 00:49 — ИА Регнум. О глубоком расколе в обществе свидетельствуют результаты второго тура выборов президента в Молдавии. Кроме того, избирательная кампания стала самой недемократической за годы молдавской независимости, заявила 4 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

В качестве отличительных черт избирательной кампании дипломат назвала неприкрытое вмешательство стран Запада в электоральный процесс; масштабное применение властями административного ресурса, а также беспрецедентные репрессии властей в отношении оппозиции и независимых СМИ, прежде всего русскоязычных.

«Как и на прошлых президентских выборах в 2020 году, победу Майе Санду обеспечили голоса молдавской диаспоры, проживающей в странах Запада, в то время как большинство жителей самой Молдавии, по сути, вынесли вотум недоверия действующему президенту и деструктивному курсу властей», — прокомментировала Захарова в Telegram-канале.

Она добавила, что эксперты и политологи указывали на многочисленные нарушения и фальсификации властей, непрозрачную организацию голосования по почте.

По словам Захаровой, итоги второго тура выборов президента Молдавии подтвердили наличие глубокого раскола в обществе, который проявился в ходе первого тура и референдума о членстве в ЕС.

Россия рассчитывает, что оставшееся у власти руководство республики не станет углублять раскол общества и идти на поводу западных кредиторов, продолжила официальный представитель МИД РФ.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября ЦИК Молдавии информировал о победе Майи Санду на выборах президента. Она одержала победу во втором туре выборов, набрав 55,33% голосов. По данным ЦИК, у бывшего генпрокурора и единственного оппонента Санду во втором туре Александра Стояногло — 44,67%. При этом Стояногло одержал победу во втором туре выборов на участках внутри страны, а Санду принесли победу голоса с иностранных избирательных участков.

Действующий президент Молдавии Майя Санду победила лишь благодаря голосам молдавской диаспоры в других странах, прежде всего в Европейском союзе, заявил политолог, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич. По его мнению, массовые протесты и волнения после выборов маловероятны, поскольку соперник Санду — Александр Стояногло — бывший генеральный прокурор и предпочитает не силовые, а юридические методы борьбы. Не стоит ждать перемен в российско-молдавских отношениях. Санду и ее биография, а также связи с западными структурами хорошо известны в России. Это человек, который выступает эмиссаром западных центров влияния в Молдавии, добавил политолог.