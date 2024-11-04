Кишинёв, 4 ноября, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) не признает результаты голосования на зарубежных участках, по итогам которого действующего молдавского президента Майю Санду объявили победителем на выборах главы государства. Об этом сообщили в пресс-службе этой политической силы.

EPA/ТАСС

3 ноября в республике прошёл второй тур президентских выборов. За кресло главы государства боролись Майя Санду и бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло.

По итогам подсчёта 99,86% бюллетеней, действующий президент набрала 55,41% голосов, а её соперник — 44,59%. При этом Стояногло победил на выборах внутри страны, в том числе в Приднестровье и Гагаузии, однако Санду обошла его по результатам с зарубежных участков.

«Партия социалистов Республики Молдова не признаёт голосование на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявлена победителем выборов», — говорится в сообщении в Telegram-канале ПСРМ.

Организация назвала Стояногло подлинным победителем президентских выборов. В партии подчеркнули, что большинство жителей Молдавии проголосовали против политики действующих властей. В ПСРМ добавили, что социалисты проведут переговоры с другими политическими силами и гражданским обществом для выработки общей стратегии по деполитизации государственных органов и обеспечению равных условий в ходе избирательных кампаний.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Санду объявила о своей победе на выборах. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии признала выборы состоявшимися.

3 ноября политолог Юрий Светов в беседе с ИА Регнум выразил мнение о том, что Майя Санду выиграет выборы при помощи молдаван, которые живут в Европе, где были открыты 63 участка для голосования. При этом в РФ работали всего два. Он добавил, что главным фактором победы Санду будет создание Кишинёвом препятствий для всех, кто мог бы проголосовать на выборах.

Одними из первых, кто поздравил Санду с переизбранием, стали премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европарламента Роберта Метсола.