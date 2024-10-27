Тбилиси, 28 октября, 2024, 00:12 — ИА Регнум. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал итоги и ситуацию с парламентскими выборами в Грузии. Он призвал всех к конструктивному диалогу.

Иван Шилов ИА Регнум Жозеп Боррель

По мнению Борреля, на данный момент время крайне важно поддерживать конструктивный и открытый диалог между представителями всех политических сил.

В соответствии с выводами, сделанными Европейским советом, Европейский союз призывает Грузию провести реформы, которые будут способствовать укреплению демократии, станут всеохватывающими и устойчивыми, а также будут соответствовать основным принципам европейской интеграции, говорится в заявлении Жозепа Борреля, опубликованном на сайте Европейской службы внешних действий.

При этом Боррель призвал руководство Грузии расследовать заявления о возможных нарушениях на выборах.

Как сообщало ИА Регнум, комментируя заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о непризнании результатов парламентских выборов, официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, чем грузинское будущее хуже европейского.

Дипломат напомнила, что именно США отняли у ЕС «европейское будущее», лишив его стабильной ресурсной подпитки, обвалив экономику, наводнив нелегальными мигрантами.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Центризбирком страны признал их состоявшимися, итоговая явка составила 58,94% (более 2 млн граждан). После обработки 99% бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта» лидировала с результатом в 54,2% голосов, прозападная оппозиция имела в сумме 37%.

Саломе Зурабишвили вслед за руководителями оппозиционных партий Грузии заявила, что не признаёт результаты парламентских выборов. При этом доказательств своего утверждения она не привела. Также президент Грузии призвала граждан страны участвовать в протестах.

Депутаты парламентского большинства в Грузии собрали 81 подпись под иском в Конституционный суд страны о нарушении Зурабишвили конституции, они намерены затем инициировать процедуру импичмента президента. Ранее Саломе Зурабишвили выразила уверенность в победе оппозиции на предстоящих парламентских выборах. А если победит партия «Грузинская мечта», её ждёт тюрьма.