Тбилиси, 27 октября, 2024, 20:17 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили вслед за руководителями оппозиционных партий страны заявила, что не признаёт результаты парламентских выборов, по итогам которых победу одержала правящая партия «Грузинская мечта».

Александр Патрин/ТАСС

«Это была тотальная фальсификация, тотальный захват ваших голосов», — сказала Зурабишвили на брифинге.

Доказательств своего утверждения она не привела. Также президент Грузии призвала граждан страны участвовать в протестах.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Центризбирком страны признал их состоявшимися, итоговая явка составила 58,94% (более 2 млн граждан). После обработки 99% бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта» лидирует с результатом в 54,2% голосов, прозападная оппозиция набрала в сумме 37%.

Оппозиционные партии «Коалиция за перемены» и «Единство — Национальное движение» не согласились с результатами выборов, заявили, что не намерены работать в парламенте нового созыва и объявили о протестах в Грузии начиная с 27 октября.

При этом премьер-министр Ираклий Кобахидзе отметил, что у оппозиции нет ресурсов на протесты и они никак не помешают работе парламента нового созыва.

Голосование на выборах в Грузии прошло максимально спокойно и правомерно, а потому оппозиции будет очень непросто раскручивать тему «несправедливости» итогов выборов, отметил в беседе с ИА Регнум замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.