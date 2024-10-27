Президент Грузии заявила о фальсификации выборов и призвала к протесту
Зурабишвили заявила о фальсификации выборов в Грузии и призвала к протесту
Тбилиси, 27 октября, 2024, 20:17 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили вслед за руководителями оппозиционных партий страны заявила, что не признаёт результаты парламентских выборов, по итогам которых победу одержала правящая партия «Грузинская мечта».
«Это была тотальная фальсификация, тотальный захват ваших голосов», — сказала Зурабишвили на брифинге.
Доказательств своего утверждения она не привела. Также президент Грузии призвала граждан страны участвовать в протестах.
Как передавало ИА Регнум, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Центризбирком страны признал их состоявшимися, итоговая явка составила 58,94% (более 2 млн граждан). После обработки 99% бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта» лидирует с результатом в 54,2% голосов, прозападная оппозиция набрала в сумме 37%.
Оппозиционные партии «Коалиция за перемены» и «Единство — Национальное движение» не согласились с результатами выборов, заявили, что не намерены работать в парламенте нового созыва и объявили о протестах в Грузии начиная с 27 октября.
При этом премьер-министр Ираклий Кобахидзе отметил, что у оппозиции нет ресурсов на протесты и они никак не помешают работе парламента нового созыва.
Голосование на выборах в Грузии прошло максимально спокойно и правомерно, а потому оппозиции будет очень непросто раскручивать тему «несправедливости» итогов выборов, отметил в беседе с ИА Регнум замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.