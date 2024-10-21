Тбилиси, 21 октября, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Депутаты парламентского большинства в Грузии собрали 81 подпись под иском в Конституционный суд страны о нарушении президентом Саломе Зурабишвили конституции, они намерены затем инициировать процедуру импичмента президента. Об этом сообщили в пресс-службе парламента Грузии.

Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Грузинские СМИ приводят комментарий премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе.

«Зурабишвили должна покинуть свой пост не как бывший президент, а как отставной президент. Импичмент будет носить символический характер, так как у неё истекает президентский срок в декабре», — заявил премьер. Он добавил, что обсуждение нового кандидата в президенты начнётся в правящей партии «Грузинская мечта» после проведения парламентских выборов, запланированных на 26 октября.

Депутаты обвиняют Зурабишвили в нарушении 52-й статьи конституции Грузии, согласно которой глава государства осуществляет представительские полномочия за рубежом только с разрешения правительства. Дело в том, что в 2023 году она совершила визиты в Германию, Францию и Евросоюз, где встречалась с первыми лицами. Всё это было организовано без разрешения парламента страны.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года попытка объявить импичмент Саломе Зурабишвили провалилась, за отставку в парламенте вместо необходимых 100 голосов набралось только 84. Президент заявила, что не нарушала дух и суть конституции. Она считает, что не делала чего-либо, что противоречит защите Грузии. Ираклий Кобахидзе, выступавший с обвинениями, сказал, что Зурабишвили, если бы сохранила достоинство, сама бы ушла в отставку.

Конституционный суд Грузии тогда, рассмотрев жалобу от депутатов « Грузинской мечты», признал, что Зурабишвили нарушила конституцию, так как в августе и сентябре совершила серию международных визитов, не согласованных с правительством. Суд передал решение в парламент для рассмотрения.

27 сентября Кобахидзе заявил, что в парламентские выборы в Грузии, запланированные на конец октября, происходит беспрецедентное вмешательство извне. Ранее властями страны сообщалось о распространении в стране различных материалов с критикой партии «Грузинская мечта».

В июле Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что США собираются добиваться смены власти в Грузии после выборов в парламент республики. Отмечалось, что действующая американская администрация уже разработала масштабную информационную кампанию, целью которой является дискредитация правящей партии «Грузинская мечта».