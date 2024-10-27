Москва, 27 октября, 2024, 22:56 — ИА Регнум. Комментируя заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о непризнании результатов парламентских выборов, официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, чем грузинское будущее хуже европейского.

Mid.ru Мария Захарова

«У меня вопрос к Зурабишвили: а чем грузинское будущее хуже европейского? Грузия, напомню французской гражданке, древнее Франции», — ответила Захарова на высказывание президента о том, что предки не жили для признания подчинения Грузии России. У страны никто не может отнять европейское будущее, утверждала Зурабишвили.

Представитель российского внешнеэкономического ведомства в Telegram-канале напомнила, что именно США отняли у ЕС «европейское будущее», лишив его стабильной ресурсной подпитки, обвалив экономику, наводнив нелегальными мигрантами.

Дипломат пояснила, что лишение будущего — это потеря независимости и национальных интересов. Пока страны и народы не выполняют беспрекословно приказы вашингтонских кураторов, у них есть будущее.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Центризбирком страны признал их состоявшимися, итоговая явка составила 58,94% (более 2 млн граждан). После обработки 99% бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта» лидировала с результатом в 54,2% голосов, прозападная оппозиция имела в сумме 37%.

Саломе Зурабишвили вслед за руководителями оппозиционных партий Грузии заявила, что не признаёт результаты парламентских выборов. При этом доказательств своего утверждения она не привела. Также президент Грузии призвала граждан страны участвовать в протестах.

Депутаты парламентского большинства в Грузии собрали 81 подпись под иском в Конституционный суд страны о нарушении Саломе Зурабишвили конституции, они намерены затем инициировать процедуру импичмента президента. Зурабишвили обвинили в нарушении 52-й статьи конституции Грузии, согласно которой глава государства осуществляет представительские полномочия за рубежом только с разрешения правительства. Дело в том, что в 2023 году она совершила визиты в Германию, Францию и Евросоюз, где встречалась с первыми лицами. Всё это было организовано без разрешения парламента страны.