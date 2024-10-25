Тбилиси, 25 октября, 2024, 03:19 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила уверенность в победе оппозиции на предстоящих парламентских выборах. А если победит партия «Грузинская мечта», её ждёт тюрьма. Политика цитирует телеканал Mtavari.

Melberg Саломе Зурабишвили

«Возможно, импичмент будет моим, и тюрьма — каждому своё, если это произойдёт», — ответила Зурабишвили на вопрос, что произойдёт, если на выборах победит «Грузинская мечта».

При этом президент не допускает никаких «но», и ждёт только победы.

Как сообщало ИА Регнум, в Грузии существует группа, которая готовит государственный переворот после парламентских выборов 26 октября, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. По его мнению, переворот планировался также после выборов в парламент в 2020 году. Однако в этот раз, считает Папуашвили, госпереворот планируется организовать из-за фальшивых отчётов наблюдательных неправительственных организаций.

Стало известно, что Служба государственной безопасности Грузии продолжает расследование уголовного дела о подготовке государственного переворота и теракта против основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

Бывшего посла США в Тбилиси Келли Дегнана заподозрили в поддержке попыток финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций совершить государственный переворот в Грузии в 2020–2023 годах.