Ереван, 27 октября, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил грузинского премьера Ираклия Кобахидзе с победой правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах, сообщила пресс-служба армянского кабмина.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Поздравляю партию «Грузинская мечта» с впечатляющей победой на парламентских выборах в Грузии. Постоянное развитие отношений с Грузией является одним из внешнеполитических приоритетов правительства Армении. Искренне надеюсь, что в ближайшие годы при вашем руководстве Грузией и благодаря нашим совместным усилиям сотрудничество между Арменией и Грузией будет стабильно развиваться и расширяться», — передаёт его слова пресс-служба.

Пашинян уточнил, что стратегическое партнёрство между Тбилиси и Ереваном создаёт реальные возможности для совместного решения общих проблем и повышения стабильности, безопасности и процветания региона.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Центризбирком признал их состоявшимися, а итоговая явка составила 58,94% (более 2 млн граждан). После обработки 99% бюллетеней выяснилось, что правящая партия «Грузинская мечта» по-прежнему осталась в лидерах с результатом в 54,2% голосов, при этом оппозиция набрала в сумме 37%. Таким образом правящая партия снова получила большинство в парламенте, а именно 90 мандатов (на шесть больше, чем в 2020 году).

Оппозиционные партии «Коалиция за перемены» и «Единство — Национальное движение» не согласились с результатами парламентских выборов и объявили о протестах в Грузии начиная с 27 октября. Кобахидзе в свою очередь заявил, что у оппозиции нет ресурсов на протесты, поэтому они никак не помешают работе парламента нового созыва.