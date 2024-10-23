Казань, 23 октября, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Переговоры президента России Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом начались в Казани на полях саммита БРИКС.

Анатолий Медведь/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Лидеры государств проводят уже вторую встречу за две недели. Предыдущий диалог Путина и Пезешкиана состоялся 11 октября в Ашхабаде.

На минувшей встрече российский лидер заявил, что РФ и Иран ведут активную совместную работу на международной арене и их оценки происходящих в мире событий часто очень близки. Пезешкиан же выразил надежду на подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Россией на предстоящем саммите БРИКС в Казани.

В своей статье «Моё послание новому миру» иранский президент подчеркнул, что Тегеран намерен продолжить расширение и укрепление сотрудничества с Москвой, своим ценным стратегическим союзником, а также уделять приоритетное внимание сотрудничеству в рамках БРИКС, ШОС и ЕАЭС.

Как передавало ИА Регнум, саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. Россия возглавляет объединение с 1 января 2024 года. На мероприятие приглашены 36 иностранных лидеров. На саммит в том числе прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Владимир Путин 22 октября провёл переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

23 октября состоялась расширенная встреча лидеров БРИКС, на которой утвердили декларацию саммита. Текст декларации планируется распространить в ООН, отметил Путин.