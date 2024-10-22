Казань, 22 октября, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали переговоры в Казани, где проходит саммит БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Сергей Бобылев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

При встрече Путин и Моди обнялись. Российский лидер поблагодарил индийского премьера за то, что он приехал в Казань для участия в саммите.

«Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, позвольте мне вас всех сердечно поприветствовать в России, на этот раз в Казани. Это один из наших исторических, замечательных городов Поволжья», — отметил Путин во вступительном слове.

Он добавил, что с теплотой вспоминает июльский визит Моди в Россию.

Как передавало ИА Регнум, ранее МИД Индии подчеркнул, что саммит БРИКС станет важной платформой для обсуждения лидерами государств ключевых глобальных вопросов. Участие в нём позволит оценить прогресс в реализации инициатив стран объединения, наметить области для будущего сотрудничества. Во внешнеполитическом ведомстве Индии добавили, что в ходе визита у главы индийского правительства запланирован ряд двусторонних встреч с коллегами из стран — членов БРИКС и приглашёнными лидерами государств.

Саммит БРИКС продлится с 22 по 24 октября в Казани.