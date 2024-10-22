Казань, 22 октября, 2024, 22:46 — ИА Регнум. Москва заинтересована в развитии сотрудничества с Каиром, процесс идёт уверенными темпами. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на саммите БРИКС в Казани.

Kremlin.ru Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси

«Мы уверенными темпами движемся вперёд в торгово-экономической сфере. На Египет приходится примерно треть всего товарооборота России с Африкой», — отметил Путин.

Президент РФ напомнил, что в 2023 году страны отметили 80-летие установления дипломатических отношений. Особое внимание, добавил глава государства, уделяется расширению дружественных связей с Египтом — давним и надёжным партнером России. По словам Путина, многоплановое двустороннее сотрудничество основано на договоре о всеобъемлющем партнёрстве и стратегическом сотрудничестве между странами.

Путин добавил, что в своих подходах Россия и Египет солидарны в решении многих глобальных проблем. Москва ценит взаимодействие с Каиром на площадках Организации Объединённых Наций, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Казань для участия в саммите группы БРИКС. Президента Египта у трапа самолёта в казанском аэропорту встретил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Трёхдневный саммит БРИКС начался в Казани 22 октября. В списке гостей — представители 36 государств и шести международных организаций, в том числе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Переговоры Путина с лидерами стран БРИКС отличились особой теплотой и дружеским настроем, подчёркивали участники встреч. По словам наблюдателей, саммит и масштаб внимания к нему показывают, что теперь именно БРИКС, а не Запад определяет глобальную повестку.