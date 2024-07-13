Тегеран, 13 июля, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Иранские власти намерены продолжить расширять и укреплять сотрудничество сотрудничества с Россией, которая является стратегическим союзником Ирана. Об этом в статье «Моё послание новому миру» для газеты Tehran times заявил избранный на прошлой неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Shadati/Global Look Press

«Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана, и моя администрация сохранит приверженность расширению и активизации нашего сотрудничества», ― подчеркнул иранский лидер.

При этом глава государства отметил, что приоритетное внимание будет уделяться как двустороннему, так и многостороннему сотрудничеству, особенно в рамках таких структур, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Евразийский экономический союз.

Пезешкиан также написал, что Пекин и Москва поддерживали Тегеран в трудные времена и Иран глубоко дорожит этой дружбой.

Как сообщало ИА Регнум, Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре президентских выборов 5 июля. После обработки 100% бюллетеней его избирательный штаб сообщил, что за Пезешкиана проголосовали более 16 млн избирателей (53,6%).

Президент России Владимир Путин 6 июля поздравил Пезешкиана с победой на выборах главы государства, направив ему телеграмму. Он отметил, что рассчитывает на наращивание сотрудничества между странами, направленного на благо их народов и на укрепление региональной безопасности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва рассчитывает на продолжение партнёрских и союзнических отношений с Тегераном.

8 июля российский лидер провёл телефонный разговор с избранным президентом Ирана. В ходе переговоров стороны высоко оценили уровень добрососедских российско-иранских отношений и подтвердили готовность к совместной работе по дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества.

На полях саммита ШОС в Астане 4 июля Путин отметил, что по ключевым вопросам международной повестки дня подходы России и Ирана практически совпадают. Две страны объединяет стремление к созданию многополярного мироустройства, соблюдению всех форм международного права, сохранению центральной роли ООН, добавил российский лидер.