Казань, 23 октября, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Страны БРИКС утвердили декларацию саммита организации в Казани, сообщил президент России Владимир Путин.

Декларация фиксирует итоги саммита и всего российского председательства в объединении, сказал глава государства. Текст декларации планируется распространить в ООН, отметил он.

«Мы планируем распространить её как наш общий совместный документ», — заявил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 22–24 октября в Казани проходит саммит глав государств БРИКС. Россия возглавляет объединение с 1 января 2024 года.

Лидеры стран — членов БРИКС на саммите обсуждают вопросы возможного расширения организации, обмениваются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсуждают сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов. В программе Путина — двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибыли на саммит.

Переговоры Путина с лидерами стран БРИКС отличились особой теплотой и дружеским настроем, отмечали участники встреч. Саммит и масштаб внимания к нему показывают, что теперь БРИКС, а не Запад определяет глобальную повестку, указывали наблюдатели.

В ходе своего выступления на саммите президент России заявил, что целью стран БРИКС является формирование более демократической мировой системы. Страны-члены объединения должны выступить в роли защитников общей безопасности в мире, отметил в свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин. БРИКС вдохновляет все страны мира двигаться в направлении позитивного сотрудничества, подчеркнул премьер-министр Индии Нарендра Моди.