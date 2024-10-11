Ашхабад, 11 октября, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Иран надеется на подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Россией на предстоящем саммите БРИКС в Казани, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Ашхабаде.

Александр Щербак/РИА Новости Президент Ирана Масуд Пезешкиан

«Позиции России и Ирана на международной арене схожи. Между странами развиваются культурно-гуманитарные контакты. Я надеюсь, что мы заключим этот договор во время саммита БРИКС в России», — сказал иранский лидер на первой официальной встрече с президентом РФ.

Саммит БРИКС пройдёт в Казани 23–24 октября.

Как передавало ИА Регнум, Путин прибыл в Ашхабад 11 октября для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития». Мероприятие посвящено 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги. В начале встречи с президентом Ирана Путин отметил, что Москва и Тегеран ведут активную совместную работу на международной арене.

В своей статье «Моё послание новому миру» иранский президент подчеркнул, что Тегеран намерен продолжить расширение и укрепление сотрудничества с Россией, своим ценным стратегическим союзником, а также уделять приоритетное внимание сотрудничеству в рамках БРИКС, ШОС и ЕАЭС.

В ходе рабочего визита у российского президента также запланирован ряд встреч с руководителями иностранных государств. Путин обсудит с Пезешкианом вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию на Ближнем Востоке, рассказал ранее журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.