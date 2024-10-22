Казань, 22 октября, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Казани, где проходит саммит БРИКС. Встреча проходит в Губернаторском дворце Казанского кремля.

Кристина Кормилицына/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Глава российского государства заявил, что отношения России и Китая являются образцом того, как должно выглядеть сотрудничество стран.

«За прошедшие 75 лет российско-китайские отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Мы можем с полной уверенностью утверждать, что они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами», ― подчеркнул Путин.

Ранее в МИД КНР сообщили, что главы государств проведут глубокий обмен мнениями по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам.

Планируется, что Путин проведёт двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибудут на саммит. Российский лидер уже провёл переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Как сообщало ИА Регнум, китайский лидер прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС в первой половине дня 22 октября специальным бортом.

Саммит БРИКС пройдёт в Казани 22–24 октября. На мероприятие приглашены 36 иностранных лидеров. На саммит БРИКС приедет в том числе генсек ООН Антониу Гутерриш.

Лидеры стран — членов БРИКС на саммите уделят особое внимание вопросам возможного расширения организации. Они также обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов.