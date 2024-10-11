Ашхабад, 11 октября, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Россия и Иран ведут активную совместную работу на международной арене, и их оценки происходящих в мире событий часто очень близки, заявил 11 октября президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Глава российского государства в Ашхабаде проводит первую встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

«Мы активно работаем вместе на международной арене, и наши оценки происходящих событий в мире часто очень близки», — сказал президент России.

Как передавало ИА Регнум, Путин прибыл в Ашхабад 11 октября для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития». Мероприятие посвящено 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3922117" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин встретился с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

В ходе своего выступления глава российского государства отметил, что международные отношения вступили в эпоху коренных изменений. Россия готова обсуждать новый миропорядок, а всеобщий мир может быть достигнут только при учёте мнения каждой страны, подчеркнул президент.

В ходе рабочего визита у президента также запланирован ряд встреч с руководителями иностранных государств. Путин обсудит с Пезешкианом вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию на Ближнем Востоке, рассказал ранее журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.