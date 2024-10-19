Казань, 19 октября, 2024, 08:08 — ИА Регнум. Россия может оказать содействие Армении, если та выразит готовность наладить диалог с межгосударственным объединением БРИКС. Об этом 19 октября заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

Иван Шилов ИА Регнум БРИКС

«Если в Ереване созреет решение налаживать диалог с БРИКС, то наши армянские друзья могут в этом опираться на содействие России», — отметил дипломат в интервью «РИА Новости».

По его словам, официальная позиция Армении по вопросу диалога с БРИКС сформируется только после саммита объединения, который пройдёт в Казани с 22 по 24 октября. Ереван примет суверенное решение, соответствует ли это его интересам.

Посол также напомнил, что на предстоящем саммите БРИКС будет поднят вопрос о введении понятия «государство-партнёр», не дающего права голоса при принятии ключевых решений, но со временем позволяющего стать полноправным членом объединения.

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян подтвердила, что армянская сторона примет участие в саммите БРИКС в Казани. Позднее в правительстве республики уточнили, что Армению представит премьер-министр страны Никол Пашинян.

2 сентября помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что РФ пригласила на саммит БРИКС в Казани 36 иностранных лидеров. На тот момент своё участие подтвердили 18 из них.

Позднее в этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что расширение БРИКС свидетельствует о решимости мирового сообщества выйти из-под влияния неоколониального Запада, развиваться в соответствии с собственными национальными интересами и хранить традиции цивилизации.

Россия председательствует в БРИКС с 1 января текущего года. С 2010-го в межгосударственное объединение входили Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. Позднее стало известно, что заявки на вступление в объединение подали Турция и Азербайджан. Желание вступить в БРИКС также выразили Малайзия, Шри-Ланка и Боливия. По словам главы МИД Белоруссии Максима Рыженкова, на саммите БРИКС в Казани объявят о первой волне расширения, в рамках которой к объединению могут присоединиться около десяти стран, в том числе Белоруссия.