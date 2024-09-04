Ереван, 4 сентября, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Армения примет участие в саммите межгосударственного объединения БРИКС, который состоится в Казани в октябре. Об этом 4 сентября рассказал на брифинге заместитель министра иностранных дел республики Мнацакан Сафарян.

Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Ежегодный саммит БРИКС пройдёт в Казани в период с 22 по 24 октября.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух принял предложение российского лидера Владимира Путина принять участие во встрече в формате «аутрич БРИКС плюс». Она также состоится в Казани в октябре.

Позднее в этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что расширение БРИКС свидетельствует о решимости мирового сообщества скинуть с себя неоколониальный гнёт западных стран. Дипломат уточнила, что это также говорит о желании мирового сообщества развиваться согласно своим национальным интересам, хранить традиции цивилизации и не допускать разрушительного влияния западной либеральной диктатуры.

В СМИ 2 сентября появились сообщения о том, что Турция подала официальную заявку на вступление в БРИКС. В августе Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в конце июля объявил, что его страна официально заявила о желании присоединиться к БРИКС.