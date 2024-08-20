Баку, 20 августа, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Баку официально подал заявку на вступление в БРИКС, сообщил 20 августа МИД Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС», — приводит Report слова пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Айхана Гаджизаде.

Межправительственную организацию БРИКС основали в 2006 году. С 2010 года в БРИКС входили Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. С 1 января 2024 года к объединению присоединились Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.

Ранее, 18 августа, посол республики в Москве Полад Бюльбюль заявил о желании Азербайджана вступить в БРИКС. Дипломат пояснил, что этот процесс в работе.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим 28 июля сообщил, что страна официально заявила о желании присоединиться к БРИКС. Соответствующее письмо направили России, председательствующей в текущем году в межгосударственном объединении.

В конце июля исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая отметил, что в межгосударственное объединение намерены вступить порядка 30 государств.

Президент России Владимир Путин 18 августа посетил Азербайджан с двухдневным визитом. Российский лидер встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Переговоры начались со встречи в узком составе и продолжились в расширенном формате. В присутствии глав государств состоялся обмен подписанными межправительственными и другими документами. Путин и Алиев также выступили с совместным заявлением.