Вашингтон, 2 сентября, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Турция подала официальную заявку на вступление в БРИКС, сообщило 2 сентября американское агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Новые дипломатические усилия страны отражают её стремление развивать связи со всеми сторонами в многополярном мире. При этом Турция продолжает выполнять свои обязательства как ключевой член Организации Североатлантического договора», — процитировало издание собеседников, говоривших на условиях анонимности.

По информации агентства, в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана считают, что геополитический центр тяжести смещается от развитых экономик. Анкара подала заявку на присоединение к БРИКС ещё несколько месяцев назад на фоне разочарования из-за отсутствия прогресса на протяжении десятков лет в вопросе вступления Турции в ЕС.

МИД и администрация президента Турции отказались комментировать эту информацию.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о планах республики вступить в БРИКС. Он также сообщил, что этот вопрос обсудит на встрече глав МИД объединения, который прошёл в Нижнем Новгороде в июне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Фидана, заявил, что РФ приветствует интерес этой республики к БРИКС. Посол Китая в Турции Лю Шаобин в сентябре 2023 года заявил, что Пекин поддержит заявку Анкары, если она решит вступить в объединение.