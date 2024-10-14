Шри-Джаяварденепура-Котте, 14 октября, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Шри-Ланка планирует подать официальную заявку на вступление в БРИКС на саммите в Казани. Об этом 14 октября сообщил глава МИД страны Виджита Херат.

Global Look Press/Peter Giovannini/imageBROKER.com

«Шри-Ланка решила подать заявку на вступление в БРИКС и Новый банк развития. Я уже направил письма своим коллегам в государствах — членах БРИКС с просьбой о поддержке», — приводит его слова ланкийская газета The Morning.

По словам Херата, на саммите в Казани Шри-Ланку будет представлять секретарь МИД Аруни Виджевардан, поскольку он сам и президент страны Анура Кумара Диссанаяке не смогут принять участие из-за предстоящих парламентских выборов.

Как передавало ИА Регнум, посол Шри-Ланки в России Джанита Абейвикрема Лиянаге сообщила, что страна планирует в ближайшем будущем присоединиться к БРИКС. Она отметила, что это даст возможность обеспечить как транспортную, так и продовольственную безопасность.

Глава МИД Сергей Лавров назвал Шри-Ланку давним и надёжным партнёром России в Азии. Он указал на заслуженный авторитет республики в мире и принципы доверия и равноправия, лежащие в основе российско-ланкийских отношений.

С 22 по 24 октября в Казани пройдёт XVI саммит БРИКС. В мероприятии примет участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Как заявил 10 октября помощник президента России Юрий Ушаков, участие в саммите подтвердили 24 страны.