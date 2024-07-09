Бразилиа, 10 июля, 2024, 00:29 — ИА Регнум. Бразилия положительно относится к возможному вступлению Боливии в межгосударственное объединение БРИКС, заявил президент южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

«Президент Арсе выразил заинтересованность Боливии во вступлении в БРИКС… Бразилия смотрит очень положительно на вступление Боливии и других стран нашего региона», — указал президент Бразилии на пресс-конференции после переговоров с президентом Боливии Луисом Арсе.

Лула да Силва уточнил, что вопрос о расширении БРИКС будет вновь обсуждаться на предстоящем саммите группы в Казани, который пройдёт 22–24 октября.

Ранее о планах подать заявку на вступление в БРИКС сообщил министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан. По его словам, заявку подадут в 2025 году, когда в объединении будет председательствовать Бразилия.

Как передавало ИА Регнум, 25 июня глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой сообщил, что главы МИД стран БРИКС на саммите в Нижнем Новгороде большинством голосов приняли решение взять паузу по вопросу вступления в объединение новых членов, чтобы «переварить» прибывших.

Агентство Bloomberg назвало расширение БРИКС и возможное будущее вступление в объединение новых стран сильным противовесом «Большой семёрке» (G7). Отмечалось, что с 2017 по 2022 год торговый оборот между странами БРИКС вырос на 56% и составил 422 миллиарда долларов. По мнению аналитиков агентства, Китай при поддержке России, Индии и ЮАР стремится построить альтернативный миропорядок, «притягивая государства Южного полушария на свою экономическую орбиту» и тем самым оспаривая гегемонию США.

В 2024 году к БРИКС присоединились пять стран: ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Таиланд и ещё 14 стран рассматриваются в качестве кандидатов на членство в объединении. С 1 января в межгосударственном объединении председательствует Россия.