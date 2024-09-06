Ереван, 6 сентября, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет представлять республику на саммите межгосударственного объединения БРИКС, который состоится в октябре в Казани. Об этом 6 сентября сообщил портал News. am со ссылкой пресс-службу армянского правительства.

Иван Шилов ИА Регнум Никол Пашинян

Ежегодный саммит БРИКС будет проходить в Казани в период с 22 по 24 октября.

Как сообщало ИА Регнум, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 3 сентября принял предложение российского лидера Владимира Путина принять участие во встрече в формате «аутрич БРИКС плюс». Она также проходит в Казани в октябре.

В СМИ 2 сентября появились сообщения о том, что Турция подала официальную заявку на вступление в организацию БРИКС. В августе заявку на вступление в БРИКС подал Азербайджан. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в конце июля объявил, что его страна официально заявила о желании присоединиться к БРИКС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 3 сентября заявила, что расширение БРИКС говорит о решимости мирового сообщества скинуть с себя неоколониальный гнёт Запада. По её словам, это также свидетельствует о желании мирового сообщества развиваться согласно своим национальным интересам.