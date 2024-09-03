Москва, 3 сентября, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Расширение БРИКС говорит о решимости мирового сообщества скинуть с себя неоколониальный гнёт Запада. Об этом 3 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Так она прокомментировала слова бывшего премьер-министра Великобритании Гордона Брауна о «потенциальной опасности» того, что число государств — членов БРИКС выросло вдвое.

«Увеличение вдвое количества стран — членов БРИКС указывает на решимость мирового сообщества скинуть с себя ярмо неоколониального гнёта, развиваться согласно своим национальным интересам, хранить традиции цивилизации и не допускать разрушительного влияния западной либеральной диктатуры», — написала Захарова в Telegram-канале.

Дипломат добавила, что Лондону в первую очередь стоит беречься вызванной либеральным декадансом технологической деградации в Британии.

Как передавало ИА Регнум, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия пригласила на саммит БРИКС, который пройдёт в период с 22 по 24 октября в Казани, 36 иностранных лидеров. Он уточнил, что своё участие уже подтвердили 18 из них.

С 1 января текущего года в БРИКС председательствует Россия. С 2010 года в объединение входили РФ, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. С начала текущего года к объединению присоединились Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.

28 июля премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что страна официально заявила о своём желании присоединиться к БРИКС, направив в Россию письмо. В августе Азербайджан подал заявку на вступление.

В конце июля исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая отметил, что в межгосударственное объединение намерены вступить порядка 30 государств.