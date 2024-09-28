Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2024, 16:18 — ИА Регнум. В первой волне расширения организации БРИКС будет около десятка стран, в том числе Белоруссия. Об этом сообщил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков на полях завершающейся в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

«Первая волна расширения, как мы все ожидаем — те, кто подали такие заявления, — будет как раз-таки на саммите в Казани. На сегодняшний момент российское председательство как раз-таки формулирует список этих стран, которые будут в первой волне расширения», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре президент России Владимир Путин заявил, что более 30 стран проявляют готовность к присоединению и сотрудничеству с БРИКС. Российский лидер отметил, что новые члены БРИКС самодостаточные, с быстро развивающимися экономиками, со своей самобытной культурой.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой сообщил, что главы МИД стран БРИКС на саммите в Нижнем Новгороде большинством голосов приняли решение взять паузу по вопросу вступления в объединение новых членов, чтобы «переварить» прибывших.