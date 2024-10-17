Куала-Лумпур, 17 октября, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Власти Малайзии подтвердили стремление страны вступить в межгосударственное объединение БРИКС. Об этом 17 октября заявил заместитель министра инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Лью Чин Тонг.

Belkin Alexey/Global Look Press

По его словам, ранее глава МИД Малайзии Мохамад Хасан направил официальные письма министрам иностранных дел девяти стран — участниц организации, в которых подтвердил намерение малазийской стороны присоединиться к БРИКС.

Лью Чин Тон отметил, что на саммите БРИКС в Казани будет присутствовать один из малазийских «высокопоставленных министров»

«Это прекрасная возможность заручиться поддержкой лидеров БРИКС», — процитировало его слова агентство Bernama.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что сербские власти рассматривают вступление в БРИКС как альтернативу членству в Европейском союзе. По его словам, Брюссель требует от Белграда изменить политическую систему, признать независимость Косово и легализовать однополые браки, в то время как в БРИКС ни к чему подобному не обязывают.

Глава МИД Шри-Ланки Виджита Херат 14 октября заявил, что островное государство собирается подать официальную заявку на вступление в БРИКС на саммите в Казани. Он уточнил, что на мероприятии страну будет представлять секретарь МИД Аруни Виджевардан.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 октября назвал БРИКС более демократическим объединением, чем западные «замкнутые клубы». Представитель Кремля добавил, что объединение становится всё более популярным, так как многие страны не хотят сохранять отношения, основанные на диктате одних государств над другими.