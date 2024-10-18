Луганск, 18 октября, 2024, 14:42 — ИА Регнум. В результате ЧП с автомобилем в центре Луганска погиб мужчина и пострадала женщина. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба СК России.

СК России. Кадр из видео

«Возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в центре Луганска, в результате которого повреждены два автомобиля, погиб мужчина и пострадала женщина», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в данный момент криминалисты и эксперты ведомства совместно с коллегами из управления ФСБ России и МВД по региону осматривают место происшествия. Они назначили ряд судебных экспертиз, включая взрывотехническую.

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Как сообщало ИА Регнум, 15 октября на улице Профсоюзной в Москве сработало самодельное взрывное устройство, лежавшее на капоте автомобиля. В результате этого пострадали три человека — хозяин автомобиля, водитель и шестилетний ребёнок.

Следователи возбудили уголовное дело по этому факту по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»). Позднее стало известно, что был подорван автомобиль предпринимателя из Москвы. Следователи в качестве приоритетного мотива покушения рассматривали коммерческую деятельность потерпевшего.

Обвинения в подрыве автомобиля предъявили партнёру по бизнесу пострадавшего Виталию Слободянику, в ходе обыска дома у которого был найден тайник с оружием. Черёмушкинский районный суд Москвы 17 октября арестовал обвиняемого.