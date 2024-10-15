Москва, 16 октября, 2024, 01:30 — ИА Регнум. По месту проживания подозреваемого в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы и покушении на убийство обнаружен схрон оружия. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Москве.

Sledcom.ru Следственный комитет России

«В ходе проведения обыска по месту проживания подозреваемого обнаружен схрон оружия», — говорится в сообщении.

Согласно опубликованному в Telegram-канале ведомства видеоматериалу, в схроне обнаружены бронежилеты, холодное и огнестрельное оружие и десятки коробок с патронами. Уточняется, что по изъятому содержимому схрона будут назначены необходимые судебные экспертизы.

Как передавало ИА Регнум, вечером 15 октября стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в подрыве автомобиля. Им оказался 50-летний житель Москвы. По информации следствия, задержанный — бизнес-партнёр потерпевшего.

15 октября на улице Профсоюзной прогремел взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство, которое лежало на капоте автомобиля. В результате инцидента пострадали три человека — хозяин автомобиля, водитель и шестилетний ребёнок.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»). Расследование взяла на контроль московская прокуратура.

Также сообщалось, что СВУ сработало на капоте автомобиля предпринимателя из Москвы. Согласно сообщению столичного управления Следственного комитета РФ, в качестве приоритетного мотива покушения со взрывом рассматривается предпринимательская деятельность потерпевшего.