Москва, 15 октября, 2024, 09:35 — ИА Регнум. В Москве на автомобиле сдетонировало самодельное взрывное устройство. Двое мужчин и шестилетний ребёнок получили ранения, сообщил Telegram-канал «112».

Прокуратура города Москвы

Инцидент произошёл на улице Профсоюзной. Мужчины вышли с ребёнком из подъезда и, подойдя к своему китайскому внедорожнику, заметили на капоте у лобового стекла пакет. Внезапно прогремел взрыв.

Все трое получили осколочные ранения. Кроме того, у водителя автомобиля сломана рука. Пострадавших госпитализировали. Внедорожник получил сильные повреждения, также пострадала стоящая рядом Mazda.

Как выяснил канал, один из пострадавших — 44-летний бизнесмен, владелец компании «Шейкер Групп». По одной из версий, подрыв связан с его профессиональной деятельностью.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»).