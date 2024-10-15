Москва, 15 октября, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Следователи рассматривают коммерческую деятельность в качестве приоритетного мотива покушения со взрывом на юго-западе Москвы. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе столичного управления СК РФ.

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«Следствием рассматриваются различные версии преступления. Приоритетной версией является предпринимательская деятельность потерпевшего», — указано в Telegram-канале ведомства.

Следователи продолжают изучать записи с камер наружного видеонаблюдения. По уголовному делу проводятся допросы свидетели и обыски.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября на улице Профсоюзной из подъезда жилого дома вышли трое мужчин и шестилетний ребёнок. Когда они подошли к автомобилю и заметили на капоте у лобового стекла пакет, внезапно прогремел взрыв.

В результате все трое получили осколочные ранения и были госпитализированы. Один из мужчин находится в реанимации. Следователи ожидают от врачей разрешения на проведение допроса.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»). Расследование производства московская прокуратура взяла на контроль.

По информации Telegram-канала «112», СВУ сработало на капоте машины столичного предпринимателя. 44-летний Виктор М. является владельцем компании «Шейкер Групп» и занимается общепитом.