Москва, 15 октября, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало на капоте автомобиля предпринимателя из Москвы. Об этом 15 октября сообщил Telegram-канал «112».

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«Самодельная мина взорвалась на капоте у столичного предпринимателя. 44-летний Виктор М. занимается общепитом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что предприниматель является владельцем компании «Шейкер Групп» и в качестве одной из версий подрыва правоохранители рассматривают его профессиональную деятельность.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 октября стало известно о подрыве автомобиля на улице Профсоюзной в Москве. В результате этого были ранены двое мужчин и шестилетний ребёнок.

Прокуратура Москвы позднее в этот же день взяла на контроль расследование уголовного дела по факту подрыва автомобиля на улице Профсоюзной, возбуждённого по ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»). Отмечалось, что Черемушкинский межрайонный прокурор Алёна Гольдина координирует работу правоохранителей и экстренных служб на месте происшествия.