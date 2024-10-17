Москва, 17 октября, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Черёмушкинский районный суд Москвы арестовал Виталия Слободяника, обвиняемого в подрыве автомобиля партнёра по бизнесу. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Суды общей юрисдикции города Москвы Слободяник Виталий

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Слободянику меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 декабря», — приводится решение в Telegram-канале судов.

Как передавало ИА Регнум, 15 октября на улице Профсоюзной прогремел взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство, которое лежало на капоте автомобиля. В результате инцидента пострадали три человека — хозяин автомобиля, водитель и шестилетний ребёнок. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»).

Позднее стало известно, что СВУ сработало на капоте автомобиля предпринимателя из Москвы. Следователи в качестве приоритетного мотива покушения рассматривали коммерческую деятельность потерпевшего. В ходе обыска у Слободяника обнаружили схрон с оружием. Сам мужчина заявил силовикам, что не знает причину своего задержания.