Москва, 15 октября, 2024, 09:58 — ИА Регнум. Московская прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбуждённого после подрыва автомобиля на улице Профсоюзной в Москве, сообщили 15 октября в пресс-службе столичного надзорного ведомства.

Прокуратура города Москвы

«Прокуратура г. Москвы поставила на контроль расследование уголовного дела, возбуждённого по ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»), — сообщили в прокуратуре.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3922920" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Взрывное устройство сдетонировало в Москве

Отмечается, что пострадал шестилетний мальчик и двое взрослых. Автомобиль получил повреждения. На месте Черемушкинский межрайонный прокурор Алёна Гольдина координирует работу правоохранительных органов и экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Москве на улице Профсоюзной прогремел взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство, которое лежало на капоте автомобиля. Взрыв прогремел в момент, когда к машине подошёл его хозяин, водитель и шестилетний мальчик.

Все трое получили осколочные ранения. Кроме того, водитель сломал руку. Пострадавших госпитализировали.