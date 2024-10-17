Брюссель, 17 октября, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 17 октября заявил, что намерен на саммите Европейского союза призвать президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца от имени ЕС начать переговоры с Россией по урегулированию ситуации на Украине.

IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press Виктор Орбан

«Я сегодня призову канцлера Германии и президента Франции как можно скорее начать переговоры с Россией от имени всего Евросоюза, чтобы мы могли найти выход из этой ситуации», — написал Орбан в Facebook (принадлежит Meta — террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ) в преддверии саммита в Брюсселе.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля Орбан посетил Москву и обсудил с президентом России Владимиром Путиным пути урегулирования конфликта на Украине. За три дня до этого он побывал на Украине, предложив главе киевского режима Владимиру Зеленскому прекратить огонь и начать переговоры с Россией. Это предложение Зеленский отверг.

В сентябре на экономическом форуме в итальянском городе Черноббьо Орбан заявил, что первым шагом для урегулирования конфликта на Украине должно стать прекращение огня и что достижение мира невозможно без диалога с Россией.

В конце месяца издание Die Weltwoche сообщило, что глава венгерского правительства планирует согласовать место проведения переговоров представителей Москвы и Киева. За основу диалога будет взята модель китайско-бразильской мирной инициативы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Орбан показал политическую волю к диалогу, и Москва очень позитивно это воспринимает.

Путин 2 сентября заявил, что Москва готова к мирным переговорам по Украине при условии, если Киев захочет мира не на словах, а на деле. Он напомнил, что власть на Украине сегодня нелегитимна. После прекращения огня украинцам нужно будет выбрать нового президента, но сейчас украинские власти к этому явно не готовы.